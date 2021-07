Infortunio con la Nazionale: l’attaccante torna tra sei settimane (Di domenica 11 luglio 2021) Infortunio shock per Hirving Lozano durante Messico-Trinidad & Tobago. Arriva il comunicato ufficiale della federazione messicana. Guai in vista per il Messico e per la SSC Napoli. L’Infortunio di Hirving Lozano di ieri nel match contro Trinidad & Tobago ha fatto spaventare tutti i supporters. Dopo la corsa in ospedale, l’attaccante messicano è stato sottoposto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 luglio 2021)shock per Hirving Lozano durante Messico-Trinidad & Tobago. Arriva il comunicato ufficiale della federazione messicana. Guai in vista per il Messico e per la SSC Napoli. L’di Hirving Lozano di ieri nel match contro Trinidad & Tobago ha fatto spaventare tutti i supporters. Dopo la corsa in ospedale,messicano è stato sottoposto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

