I diritti civili accendono e dividono il web

AGI - Sul disegno di legge Zan, la proposta con misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Il provvedimento arriverà nell'Aula del Senato il 13 luglio, al momento non c'è un orientamento chiaro sul destino della legge e nessuna certezza sulla sua approvazione; in tutti gli schieramenti ci sono senatori che potrebbero votare in maniera difforme dalle indicazioni di partito. Difficoltà che hanno generato forti contrapposizioni e polemiche in rete, come il botta e risposta tra Chiara Ferragni, Fedez e Matteo Renzi attraverso le storie di Instagram, ...

Ultime Notizie dalla rete : diritti civili Parrini (Pd): 'Il ddl Zan va bene così com'è e non servono modifiche' Tutela diritti civili sacrosanti. Il ddl Zan va bene così com'è. Non servono né modifiche né terze letture. outstream Potrà essere approvato senza problemi se tutti quelli che lo hanno votato alla ...

Il Presidente della Provincia, Tomei incontra Ursula von der Leyen ...particolarmente delicato rispetto al tema dei diritti e del rispetto delle minoranze". La strage di Cibeno ebbe luogo il 12 Luglio 1944, quando ufficiali delle truppe tedesche assassinarono 67 civili,...

Renzi insiste a far sponda alla destra: "Sul ddl Zan troviamo un accordo con Salvini..." Il leader di Italia viva vuole un compromesso e il leghista Ostellari rilancia: "Riuscendo a trovare una sintesi su un testo condiviso, sicuramente i tempi li accorci" ...

