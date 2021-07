Fabio Fazio riempito di insulti | l’intervento a gamba tesa del presentatore tv

(Di domenica 11 luglio 2021) Dopo le varie critiche sul guadagno diarriva anche il commento del collega Maurizio Costanzo. Fonte immagine InstagramIl conduttore e produttore di Che tempo che fa,, è entrato al centro di polemiche e discussioni in merito all’incasso della società Officina. Quest’ultima si occupa della produzione del format in onda da anni su Rai3 ed è guidata dallo stesso. Nell’ultimo periodo si è registrato un guadagno che risulta essere triplicato rispetto a quello stabilmente percepito. Il fatturato dell’ultimo anno sembrerebbe essere pari a 11,05 milioni di ricavi. A parlarne qualche ...

Advertising

chetempochefa : 'Raffaella Carrà ha costruito e anticipato il futuro. Non è un caso che ancora oggi moltissimi le rendano omaggio.'… - Adnkronos : Addio a #PaoloBeldì, il ricordo di Fabio Fazio all'Adnkronos. #Tv - MarzianoAnsioso : @mariobianchi18 Fu 'merito' di Fabio Fazio che sdoganò Emanuele Filiberto a 'Quelli che il calcio' - bragoccia : @fabio_fazio_fax Vinciamo con tutti i migranti che Noi paese Italia abbiamo salvato ,ci mancherebbe pure che nostro… - fabio_fazio_fax : domenica ti porterò sul lago... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fazio

rompe il silenzio sulla sua assenza dal funerale della Carrà, impossibilitato ad esserci fisicamente affida alle immagini il suo dolore Argomenti trattati Funerale della Carrà:rompe ...... ma anche come protagonista sul piccolo schermo, al fianco di, alla conduzione di Sanremo . E poi uno dei grandi amori della sua vita è tutto italiano, Stefano Accorsi. I due si sono ...Fabio Fazio ha rotto il silenzio attribuitogli da molti media sulla sua assenza dal funerale di Raffaella Carrà e lo fa con un messaggio sui social in cui manda un abbraccio alla donna che ospitò il ...Fazio e la sua assenza dal funerale della Carrà, ma il conduttore aveva già detto: “Sono disorientato. Come quanto si perde un punto di riferimento" ...