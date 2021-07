Covid nel Lazio, bollettino dell'11 luglio 2021: 164 positivi e 1 decesso (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi su oltre 6mila tamponi nel Lazio ( - 1406) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 20mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi ( - 12), 1 decesso ( - 2), i ricoverati sono 128 ( - ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi su oltre 6mila tamponi nel( - 1406) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 20mila test, si registrano 164 nuovi casi( - 12), 1( - 2), i ricoverati sono 128 ( - ...

