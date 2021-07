WitcherCon | un evento a misura di Geralt

Leggi su eurogamer

(Di sabato 10 luglio 2021) Ogni grande ed epica saga che si rispetti, videoludica o cinematica che sia, nel momento in cui si ha delle novità da annunciare viene accolta con clamore tanto da crearne una diretta o ad una manifestazione completamente dedicata. In questo olimpo di fama e aspettative ha da poco fatto il suo ingresso The Witcher assieme al suo universo espanso grazie all'tenutosi ieri sera dedicato a 360 gradi adi Rivia ed a tutte le produzioni in cui questo celebre personaggio prende vita. Il, nato dalla collaborazione tra Netflix e CD Projekt RED, ha dato il via alla sua prima edizione con due stream registrate andate in onda ...