Voto elettronico, Lamorgese dà via libera alla sperimentazione (Di sabato 10 luglio 2021) Il ministro dell`Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato, di concerto con il ministro per l`Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, il decreto che individua le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo per la sperimentazione del Voto e dello scrutinio elettronico per le elezioni politiche ed europee e per i referendum. Il provvedimento approva le "linee guida" per la sperimentazione di modalità di espressione del Voto in formato digitale.Per verificare il corretto funzionamento del sistema di Voto e dello scrutinio elettronico, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 luglio 2021) Il ministro dell`Interno, Luciana, ha adottato, di concerto con il ministro per l`Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, il decreto che individua le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo per ladele dello scrutinioper le elezioni politiche ed europee e per i referendum. Il provvedimento approva le "linee guida" per ladi modalità di espressione delin formato digitale.Per verificare il corretto funzionamento del sistema die dello scrutinio, ...

Advertising

Viminale : #Elezioni e #referendunm, #Lamorgese, di concerto con #Colao, adotta il decreto per la sperimentazione del… - giamboniere : RT @Viminale: #Elezioni e #referendunm, #Lamorgese, di concerto con #Colao, adotta il decreto per la sperimentazione del #votoelettronico.… - franconemarisa : RT @Viminale: #Elezioni e #referendunm, #Lamorgese, di concerto con #Colao, adotta il decreto per la sperimentazione del #votoelettronico.… - MangioMeno : @saldi_di Voto impresso controllabile assieme a quello elettronico ok. Altrimenti e´ una truffa. - gianfrancomusi2 : RT @bisagnino: Voto elettronico, al via in Italia la sperimentazione -

Ultime Notizie dalla rete : Voto elettronico Elezioni: Brescia, 'bene sperimentazione voto elettronico, obiettivo prossime politiche' "Finalmente dopo più di quindici mesi di attesa può partire la sperimentazione del voto elettronico voluta dal Movimento 5 Stelle con un emendamento alla manovra 2020. Dopo la pandemia è ormai chiaro a tutti che la tecnologia può aiutare a liberare diritti. La sperimentazione del ...

Elezioni e referendum: via libera alla sperimentazione del voto elettronico. Prevista una fase di simulazione "All'esito della fase di simulazione, si potrà procedere alla sperimentazione dell'utilizzo del sistema di voto elettronico in un evento elettorale, avente valore legale", conclude la nota.

Voto elettronico, Lamorgese dà via libera alla sperimentazione Tiscali.it Elezioni e referendum: via libera alla sperimentazione del voto elettronico. Prevista una fase di simulazione Via libera alle "linee guida" per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in formato digitale. Ne dà notizia il Viminale spiegando che il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha ad ...

Elezioni: Brescia, 'bene sperimentazione voto elettronico, obiettivo prossime politiche' Roma, 9 lug. Adnkronos) – “Finalmente dopo più di quindici mesi di attesa può partire la sperimentazione del voto elettronico voluta dal Movimento 5 Stelle con un emendamento alla manovra 2020. Dopo l ...

"Finalmente dopo più di quindici mesi di attesa può partire la sperimentazione delvoluta dal Movimento 5 Stelle con un emendamento alla manovra 2020. Dopo la pandemia è ormai chiaro a tutti che la tecnologia può aiutare a liberare diritti. La sperimentazione del ..."All'esito della fase di simulazione, si potrà procedere alla sperimentazione dell'utilizzo del sistema diin un evento elettorale, avente valore legale", conclude la nota.Via libera alle "linee guida" per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in formato digitale. Ne dà notizia il Viminale spiegando che il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha ad ...Roma, 9 lug. Adnkronos) – “Finalmente dopo più di quindici mesi di attesa può partire la sperimentazione del voto elettronico voluta dal Movimento 5 Stelle con un emendamento alla manovra 2020. Dopo l ...