Ultime Notizie Roma del 10-07-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura focolai di covid 3 giovani casi aumentati in 11 regioni in una sola settimana 25 le vittime nel bollettino di ieri tasso di positività lo 0 e 7% in calo aumenta la circolazione della variante Delta secondo il Ministero della Salute il vaccino anti covid efficace al 80% nel proteggere dall’infezione e fino al 100% nel proteggere dagli effetti più gravi per tutte le fasce d’età Secondo i dati Istat sulla situazione del paese reddito del 2020 A disposizione delle famiglie si è ridotto del 2 8% consumi mai così contenuti Dal dopoguerra meno 10 9% la propensione al ...