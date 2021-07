Otranto | una 27enne e un 29enne muoiono annegati nella Baia dei Turchi | i bagnanti li portano a riva

(Di sabato 10 luglio 2021) Dramma in uno dei luoghi simbolo del Salento: i due, in vacanza con amici, erano riversi in acqua e privi di conoscenza. Alcuni nuotatori li hanno portati ama i soccorsi sono stati inutili. Nel 2013 una bambina di dieci anni morì a causa delle correnti

