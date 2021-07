Laser su Schmeichel e fischi all’inno danese, ecco la sanzione Uefa: 26 mila sterline di multa all’Inghilterra (Di sabato 10 luglio 2021) La Uefa ha inflitto alla Federazione inglese una multa di 26.000 sterline per i comportamenti antisportivi di alcuni tifosi durante la semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca. In particolare, un tifoso aveva puntato un Laser in faccia al portiere danese Kasper Schmeichel poco prima che l’attaccante inglese Harry Kane calciasse il rigore. Schmeichel aveva comunque parato il rigore, prima che Kane ribadisse il pallone in rete, siglando così il gol decisivo per l’accesso alla finale di Wembley, in programma domani contro l’Italia. La multa della ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) Laha inflitto alla Federazione inglese unadi 26.000per i comportamenti antisportivi di alcuni tifosi durante la semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca. In particolare, un tifoso aveva puntato unin faccia al portiereKasperpoco prima che l’attaccante inglese Harry Kane calciasse il rigore.aveva comunque parato il rigore, prima che Kane ribadisse il pallone in rete, siglando così il gol decisivo per l’accesso alla finale di Wembley, in programma domani contro l’Italia. Ladella ...

