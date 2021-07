Italiano ucciso in Honduras, FdI: «Su Giorgio Scanu qualcosa non torna, si faccia chiarezza» (Di sabato 10 luglio 2021) Sul caso di Giorgio Scanu servono «chiarezza e serietà», anche per evitare che all’orribile omicidio di cui è stato vittima si aggiunga il rischio di un’offesa alla sua memoria. Per questo, il deputato di FdI, Salvatore Deidda, ha presentato un’interrogazione al governo sulla vicenda che ha coinvolto l’Italiano in Honduras, linciato dalla folla perché sospettato di aver ucciso un suo vicino di casa. «È doveroso – ha avvertito Deidda – fare chiarezza e pretendere giustizia». Su Giorgio Scanu FdI chiede «chiarezza e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021) Sul caso diservono «e serietà», anche per evitare che all’orribile omicidio di cui è stato vittima si aggiunga il rischio di un’offesa alla sua memoria. Per questo, il deputato di FdI, Salvatore Deidda, ha presentato un’interrogazione al governo sulla vicenda che ha coinvolto l’in, linciato dalla folla perché sospettato di averun suo vicino di casa. «È doveroso – ha avvertito Deidda – faree pretendere giustizia». SuFdI chiede «e ...

Advertising

Corriere : Il lavoro perduto, il sogno di un ristorante: Giorgio, l’italiano morto linciato in Honduras - summo_t : Dove sono gli inginocchiatosi di professione? - GDS_it : Italiano linciato e ucciso in Honduras, 5 arresti per l'omicidio di Giorgio Scanu - CorradoSartini : RT @Agenzia_Ansa: Un italiano residente in Honduras, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese a 80 km da Tegucigalpa da una folla… - marco38428841 : @romatristezza … hai ragione dovevano inviare la nostra polizia… per difendere un italiano che aveva ucciso per un albero tagliato… -