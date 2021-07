Isis: minacce all’Italia e al Minsitro Di Maio. La replica del M5S (Di sabato 10 luglio 2021) Il settimanale dell’Isis, Al Naba, sta monitorando la situazione relativa all’incontro tra Di Maio e Anthony Blinken. Tutto sotto controllo? L‘Italia si è mostrata preoccupata per la presenza dell’Isis in Africa. Il meeting della coalizione anti-Daesh presieduta dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è diventata oggetto dell’editoriale dell’ultimo numero del settimanale dell’Isis, Al Naba. All’interno dell’approfondimento pubblicato giovedì si legge: “Il dossier più pesante e importante sul tavolo dell’alleanza dei crociati a Roma è il tema ... Leggi su zon (Di sabato 10 luglio 2021) Il settimanale dell’, Al Naba, sta monitorando la situazione relativa all’incontro tra Die Anthony Blinken. Tutto sotto controllo? L‘Italia si è mostrata preoccupata per la presenza dell’in Africa. Il meeting della coalizione anti-Daesh presieduta dal ministro degli Esteri, Luigi Di, e dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è diventata oggetto dell’editoriale dell’ultimo numero del settimanale dell’, Al Naba. All’interno dell’approfondimento pubblicato giovedì si legge: “Il dossier più pesante e importante sul tavolo dell’alleanza dei crociati a Roma è il tema ...

virginiaraggi : Solidarietà al ministro @luigidimaio per le minacce ricevute dall’Isis. Il nostro impegno per la lotta al terrorism… - ManlioDS : Tutta la mia vicinanza a @luigidimaio, vittima di minacce dell'#ISIS per il suo ruolo di spicco all'interno della C… - c_appendino : Alle minacce al nostro Paese e al Ministro degli Esteri @luigidimaio da parte dell'Isis, l'unica risposta possibile… - PopolareCultura : RT @virginiaraggi: Solidarietà al ministro @luigidimaio per le minacce ricevute dall’Isis. Il nostro impegno per la lotta al terrorismo non… - AndreaTesta : RT @lefrasidiosho: L'#ISIS mentre scrive le minacce a #DiMaio -