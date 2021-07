Gkn | Letta | ' Inaccettabile | rivedere norma sui licenziamenti'

(Di sabato 10 luglio 2021) La vicenda della Gkn, dove 422 dipendenti dello stabilimento fiorentino sono stati licenziati via mail, è ''. Per il segretario Pd Enrico, 'l'intero sistema Paese, governo, ...

: "Inaccettabile, rivedere norma sui licenziamenti" - La vicenda dellaè "inaccettabile". Per il segretario Pd Enrico, "l'intero sistema Paese, governo, Confindustria, imprese, deve ...La vicenda della, dove 422 dipendenti dello stabilimento fiorentino sono stati licenziati via mail, è 'inaccettabile'. Per il segretario Pd Enrico, 'l'intero sistema Paese, governo, Confindustria, imprese, ...Roma, 10 lug 19:24 - (Agenzia Nova) - Quanto accaduto alla Gkn è "inaccettabile". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo a Bologna a "la Repubblica delle Idee".Mentre Gkn licenzia 422 dipendenti a Vicenza la Confindustria locale comunica che gli imprenditori della zona non trovano da assumere persino le tradizionalissime tute blu ...