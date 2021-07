Giovane coppia trovata morta in mare in Salento: l’ipotesi dietro la tragedia nelle acque di Otranto (Di sabato 10 luglio 2021) È un giallo la morte di due giovani, di 27 e 29 anni, trovati senza vita sotto la scogliera di Baia dei Turchi, a Otranto. La coppia sarebbe stata individuata nel pomeriggio da alcuni bagnanti che avrebbero poi lanciato l’allarme. Spunta una prima ipotesi dietro il dramma, vittime due ragazzi di Cerignola (Foggia). Giovane coppia trovata morta in mare in Salento A perdere la vita tra le acque di Otranto, una Giovane coppia foggiana. Le vittime, 27 e 29 anni secondo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 luglio 2021) È un giallo la morte di due giovani, di 27 e 29 anni, trovati senza vita sotto la scogliera di Baia dei Turchi, a. Lasarebbe stata individuata nel pomeriggio da alcuni bagnanti che avrebbero poi lanciato l’allarme. Spunta una prima ipotesiil dramma, vittime due ragazzi di Cerignola (Foggia).ininA perdere la vita tra ledi, unafoggiana. Le vittime, 27 e 29 anni secondo ...

Advertising

rtl1025 : ?? Una giovane coppia di #Cerignola, di 27 e 29 anni, è stata trovata morta in mare sotto l'alta scogliera della Bai… - bizcommunityit : Otranto, giovane coppia annega nella Baia dei Turchi: l'allarme lanciato dai bagnanti - infoitinterno : Giovane coppia trovata morta nel mare di Otranto, sotto la scogliera della Baia dei Turchi - L'Unione… - andreastoolbox : Otranto, giovane coppia muore in mare nella baia dei Turchi - AnsaPuglia : Giovane coppia muore in mare in Salento. Nella Baia dei Turchi a Otranto, forse precipitando da scogliera #ANSA -