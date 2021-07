G20: Scholz, ‘garantire più equa distribuzione vaccini’ (Di sabato 10 luglio 2021) Venezia, 10 lug. (Adnkronos/Dpa) – “Garantire una più equa distribuzione dei vaccini”. A chiederlo è il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz nel corso dell’incontro dei ministri delle finanze del G20 Venezia. “Dobbiamo garantire che i vaccini raggiungano i luoghi in cui sono necessari”, ha affermato Scholz. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Venezia, 10 lug. (Adnkronos/Dpa) – “Garantire una piùdei vaccini”. A chiederlo è il ministro delle finanze tedesco Olafnel corso dell’incontro dei ministri delle finanze del G20 Venezia. “Dobbiamo garantire che i vaccini raggiungano i luoghi in cui sono necessari”, ha affermato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : G20: Scholz, 'garantire più equa distribuzione vaccini'... - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Accordo storico vicino al G20. Anche le multinazionali piangeranno per la stangata del fisco #g20 #fisco #europa #iltempoquot… - PaoloCaminiti1 : RT @tempoweb: Accordo storico vicino al G20. Anche le multinazionali piangeranno per la stangata del fisco #g20 #fisco #europa #iltempoquot… - _CarlottaMiller : RT @tempoweb: Accordo storico vicino al G20. Anche le multinazionali piangeranno per la stangata del fisco #g20 #fisco #europa #iltempoquot… - andreastoolbox : G20, Scholz: la presidenza italiana efficace sul fisco globale - Rai News -