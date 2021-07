G20 | Franco | ' Sosterremo la crescita finché sarà necessario' | Accordo sulla tassazione delle multinazionali

(Di sabato 10 luglio 2021) I ministriFinanze e governatori si impegnano a continuare con misure di stimolo monetario e fiscale 'per tutto il tempoper sostenere la ripresa ' e per 'evitare un ritiro prematuro' ...

G20 Franco

... ha detto il ministro dell'Economia Danieleparlando della tassazione delle multinazionali a margine deldi Venezia. Verrà introdotta "un'aliquota fiscale minima per le società con almeno ...LE PAROLE DII ministri delle Finanze e i governatori delhanno raggiunto un 'accordo molto importante, qualche mio collega ha detto storico, con cui appoggiamo le componenti principali' ...Dai ministri delle Finanze il via libera ad "un'architettura fiscale più stabile ed equa". E si fa strada l'ipotesi, sostenuta dalla Francia, di aumentare le aliquote per i ricavi delle multinazionali ...A Venezia raggiunto l'accordo fiscale sulle multinazionali globali dai ministri e governatori del G20. Il gettito potrebbe arrivare a 150 miliardi I dettagli saranno perfezionati a Washington in ottob ...