Cyberpunk 2077 conquista le classifiche digitali PS4 di giugno | Ratchet & Clank domina su PS5

(Di sabato 10 luglio 2021) Secondo quanto rivelato nel PlayStation Blog, pare che: Rift Apart siano stati i giochi più venduti, rispettivamente su PS4 e PS5, di2021 sul PlayStation Store,ndo ledi vendita di USA e Europa. Mentre perera un risultato scontato, in quanto si trattava di uno dei giochi più attesi dello scorso mese, se non addirittura dell'intero anno di lancio della console next-gen, èa ...

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

Ricordiamo che con la roadmap dei contenuti per il 2021 , CD Projekt Red ha confermato di stare realizzando nuovi contenuti dedicati sia al franchise di The Witcher che di Cyberpunk 2077. Dalle classifiche di vendita PS Store, abbiamo appreso che, nel mese di giugno, Cyberpunk 2077 è stato il gioco più venduto su PS4, mentre Ratchet & Clank Rift Apart è il più venduto su PS5. Cyberpunk 2077 e Ratchet & Clank: Rift Apart hanno dominato la classifica PS Store nel mese di giugno 2021, risultando primi rispettivamente su PS4 e su PS5 sia negli USA che in Europa.