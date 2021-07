Covid, nuovi focolai tra i giovani: aumentano i casi in 11 regioni (Di sabato 10 luglio 2021) In aumento i focolai da Covid-19 fra i giovani. Il caso più grande è stato segnalato in un villaggio vacanze a Manfredonia: i contagi sarebbero partiti tra alcuni dei 400 ragazzi presenti al campeggio e provenienti da tutta Italia. Allarme anche a Roma dove una trentina di ragazzi sono risultati positivi dopo aver preso parte ad un evento in un locale della Capitale: il ministero della Salute sta cercando di capire se si tratti della variante Delta. focolai Covid e variante Delta La variante Delta è in aumento nel nostro Paese. Lo rende noto il Monitoraggio effettuato da Iss-Ministero della Salute. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 luglio 2021) In aumento ida-19 fra i. Il caso più grande è stato segnalato in un villaggio vacanze a Manfredonia: i contagi sarebbero partiti tra alcuni dei 400 ragazzi presenti al campeggio e provenienti da tutta Italia. Allarme anche a Roma dove una trentina di ragazzi sono risultati positivi dopo aver preso parte ad un evento in un locale della Capitale: il ministero della Salute sta cercando di capire se si tratti della variante Delta.e variante Delta La variante Delta è in aumento nel nostro Paese. Lo rende noto il Monitoraggio effettuato da Iss-Ministero della Salute. ...

