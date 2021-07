Covid: Gelmini, 'mettere in sicurezza anno scolastico, presto vedrò Bianchi e Giovannini' (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "È cruciale completare la vaccinazione del personale scolastico, ma siamo a buon punto. Sui trasporti il governo ha messo a disposizione ingenti risorse per potenziare il trasporto locale. A giorni faremo un punto con i ministri Bianchi e Giovannini. Il nostro obiettivo principale adesso è mettere in sicurezza l'anno scolastico". Lo dice Maria Stella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e capo della delegazione di Forza Italia al Governo, in un'intervista a 'La Stampa'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "È cruciale completare la vaccinazione del personale, ma siamo a buon punto. Sui trasporti il governo ha messo a disposizione ingenti risorse per potenziare il trasporto locale. A giorni faremo un punto con i ministri. Il nostro obiettivo principale adesso èinl'". Lo dice Maria Stella, ministro per gli Affari regionali e capo della delegazione di Forza Italia al Governo, in un'intervista a 'La Stampa'.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Gelmini, 'mettere in sicurezza anno scolastico, presto vedrò Bianchi e Giovannini'... - NelaBombelli : @Valenti44837922 Non so come la prenderà la gelmini... - pixel_di : RT @EliseiNicole: Covid, Gelmini: «Ancora in troppi senza vaccino. Vanno convinti andando a trovarli anche a casa» - ILIVM_IVLVS : RT @EliseiNicole: Covid, Gelmini: «Ancora in troppi senza vaccino. Vanno convinti andando a trovarli anche a casa» - Stormbeast1994 : RT @EliseiNicole: Covid, Gelmini: «Ancora in troppi senza vaccino. Vanno convinti andando a trovarli anche a casa» -