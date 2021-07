Controlli dei carabinieri a ristoranti ischitani | pesanti multe

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro locali pubblici sono stati multati daisull’isola d’Ischia nel corso disull’ applicazione. della normativa anti-Covid ed il lavoro nero svolti insieme a personale dell’ Ispettorato del Lavoro. A Ischia Porto un ristorante impiegava in nero uno dei tre dipendenti in nero e non aveva affisso la cartellonistica anti-Covid. Il titolare è stato multato per oltre 6 mila euro. Nella zona portuale sono state individuate in un ristorante disco-pub tre persone al lavoro senza contratto. La multa inflitta al titolare è stata di 7400 euro A Forio d’Ischia un bar utilizzava un lavoratore in nero sui 7 ...