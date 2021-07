Come ho imparato a difendermi in un settore dominato dagli uomini (Di sabato 10 luglio 2021) Sono quarant’anni che batto i tamburi del femminismo, ma quando rifletto sui testi delle mie canzoni mi accorgo che avrei potuto fare molto più rumore. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 10 luglio 2021) Sono quarant’anni che batto i tamburi del femminismo, ma quando rifletto sui testi delle mie canzoni mi accorgo che avrei potuto fare molto più rumore. Leggi

Advertising

AleGnocchi : RT @emenietti: come ormai abbiamo imparato in un anno e mezzo di pandemia, i dati vanno presi con qualche cautela. è comunque strabiliant… - jayrenmaru : ma poi la cosa che mi fa imbestialire è che si è veramente pensato di farli come se non fosse successo assolutament… - giuliasgolden : volevo ritornare due secondi per dire una cosa riguardo questa questione. non mi sembra di aver mai sgravato su nes… - smvnday : oggi su twitter ho imparato che se faccio la doccia dopo il bagno in mare sono ricca e snob, grazie come farei senza questo social?????? - 7HaFattoStrike : @Fedewendy46 Io sono sempre stata molto buona, e spesso ne ho risentito perché gli altri non erano con me come io e… -