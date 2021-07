Ascolti TV | Venerdì 9 luglio 2021. In 2,97 mln (28.3%) per i funerali della Carrà su Rai1 (423 mila – 4.1% su Rete4). Top Dieci 13.1%, disastro Masantonio (6.7%) (Di sabato 10 luglio 2021) I funerali di Raffaella Carrà Nella serata di ieri, Venerdì 9 luglio 2021, su Rai1 – dalle 20.45 alle 22.18 - Techetechetè speciale Raffaella Carrà raccoglie 3.311.000 spettatori con il 18.5%. A seguire – dalle 22.28 alle 0.52 – la replica di Top Dieci ha appassionato 1.523.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale 5 in prima visione Masantonio – Sezione Scomparsi ha raccolto davanti al video 1.080.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Rai2 L’uomo che non ho mai sposato ha interessato 1.087.000 spettatori pari al 6.2% di share. ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 luglio 2021) Idi RaffaellaNella serata di ieri,, su– dalle 20.45 alle 22.18 - Techetechetè speciale Raffaellaraccoglie 3.311.000 spettatori con il 18.5%. A seguire – dalle 22.28 alle 0.52 – la replica di Topha appassionato 1.523.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale 5 in prima visione– Sezione Scomparsi ha raccolto davanti al video 1.080.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Rai2 L’uomo che non ho mai sposato ha interessato 1.087.000 spettatori pari al 6.2% di share. ...

