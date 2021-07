Amanda Lear, confessione straziante: “Spero che la mia sia veloce” (Di sabato 10 luglio 2021) In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Amanda Lear si confessa e parla della sua vita e del futuro. Amanda Lear (Getty Images)Nel caso di Amanda Lear, la parola “icona” non è abusata. E’ uno dei monumenti viventi dello spettacolo, con una carriera lunghissima tra musica, spettacolo e televisione impreziosita dall’essere stata la musa di uno dei più grandi artisti del XX secolo: Salvador Dalì. Anche se manca dal mondo dello spettacolo da un po’, Amanda rimane sempre un personaggio sopra le righe e carismatico. Questo nonostante abbia superato gli 80 ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi,si confessa e parla della sua vita e del futuro.(Getty Images)Nel caso di, la parola “icona” non è abusata. E’ uno dei monumenti viventi dello spettacolo, con una carriera lunghissima tra musica, spettacolo e televisione impreziosita dall’essere stata la musa di uno dei più grandi artisti del XX secolo: Salvador Dalì. Anche se manca dal mondo dello spettacolo da un po’,rimane sempre un personaggio sopra le righe e carismatico. Questo nonostante abbia superato gli 80 ...

Advertising

poseplastiche_ : Lei ha scritto questo pezzo pensando ad Amanda Lear - rumoredellanima : @Newsinunclick @francescafagnan @francescafagnan ti perdoniamo per l'ultima puntata, solo se ci garantisci che torn… - MaterTenebraru1 : @boni_castellane Non vedo l'ora che il trans che sta su al 4° piano (quello alto 1.90 col fisico da culturista e la… - CasaPoeta : RT @_DAGOSPIA_: AMANDA LEAR: È FINITA L’ERA DELLA DISCO E DELLO SCULETTARE. NON VOGLIO RIDICOLIZZARMI COME MADONNA - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: AMANDA LEAR: È FINITA L’ERA DELLA DISCO E DELLO SCULETTARE. NON VOGLIO RIDICOLIZZARMI COME MADONNA -