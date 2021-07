Wimbledon | Berrettini in finale | “Un sogno | devo crederci”

(Di venerdì 9 luglio 2021) “E’ un”. Matteoè in. “Non ho parole. Mi serviranno un paio d’ore per capire cos’è successo, ho giocato una grande partita. Non avrei mai potuto sognare un momento del genere. Niente… Grazie…”, dice il tennista romano dopo la vittoria in semicontro il polacco Hubert Hurkacz. “Quando si gioca a questo livello, bisogna essere al top: io cerco di essere al meglio dal punto di vista mentale e tecnico. Pensavo di meritare di vincere anche il terzo set, invece l’ho perso. Mi sono detto ‘ora bisogna reagire’. Mi sentivo ...

Advertising

robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - Vivo_Azzurro : Congratulazioni Matteo! ???? I nostri cuori batteranno all'unisono domenica a #Londra ????? #Azzurri #Berrettini… - FootballScout24 : RT @DribblingWorld: Matteo #Berrettini in finale di Wimbledon! È la prima volta di un italiano in 134 anni di storia del torneo ?? #Wimble… - fmastrorizzi : RT @Eurosport_IT: Credici Matteo, adesso è realtà ?????? #EurosportTENNIS | #Wimbledon | #Berrettini -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon Berrettini

L'Italia sarà protagonista nel tennis conin finale die gli azzurri di Roberto Mancini impegnati a Wembley nell'ultimo atto degli Europei contro i padroni di casa dell' ...Matteofa la storia. Il tennista romano, 25 anni, dal quartiere Nuovo Salario, si è qualificato per la finale di. Affronterà domenica il vincente tra Djokovic e Shapovalov. È la prima ...Storica finale per Matteo Berrettini a Wimbledon, L'azzurro ha battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz ed è il primo tennista italiano a riuscirci nella storia ultrasecolare del torneo inglese ...Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Matteo Berrettini è entrato nella storia. Per la prima volta un italiano giocherà la finale di Wimbledon. Una grande gioia per questo giovane campione e per tutti noi itali ...