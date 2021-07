Terza dose, efficacia e prospettive. Tutto sulla variante delta (Di venerdì 9 luglio 2021) La variante delta del coronavirus è destinata a diventare dominante, dicono gli esperti. Venerdì l’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato un aumento della diffusione di questa mutazione del coronavirus, originariamente identificata in India, accompagnata dalla lieve risalita dell’indice Rt nazionale a 0,66. Certo, in Italia non c’è motivo di allarmismo eccessivo, a giudicare dai tassi di ospedalizzazione e mortalità di quei Paesi in cui delta è già dominante, ma i vaccinati sono tanti. Ciò detto, la guardia deve rimanere alta. Saltano all’occhio i dati dal mondo reale, come quelli di Israele, dove si sta registrando un’impennata di ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladel coronavirus è destinata a diventare dominante, dicono gli esperti. Venerdì l’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato un aumento della diffusione di questa mutazione del coronavirus, originariamente identificata in India, accompagnata dalla lieve risalita dell’indice Rt nazionale a 0,66. Certo, in Italia non c’è motivo di allarmismo eccessivo, a giudicare dai tassi di ospedalizzazione e mortalità di quei Paesi in cuiè già dominante, ma i vaccinati sono tanti. Ciò detto, la guardia deve rimanere alta. Saltano all’occhio i dati dal mondo reale, come quelli di Israele, dove si sta registrando un’impennata di ...

