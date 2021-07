Strapassata | il campionato della passata e la ricetta del giudice Andy Luotto

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 luglio 2021) È sulla pasta, è sulla pizza, il protagonista assoluto di tantissimi piatti della tradizione italiana, e pensare che quando il pomodoro arrivò in Italia importato dall’America appena «scoperta» da Colombo, si credeva che non fosse nemmeno commestibile. Fortuna che qualcuno ebbe il coraggio di metterlo alla prova: nel Meridione, già intorno al ‘500, le cucine cominciarono a profumare di pomodori fritti e il salto dalla padella alla pentola per tante altre ricette meravigliose fu breve. Da allora il pomodoro non manca mai sulle nostre tavole e d’estate, quando i più succosi arrivano tra i campi, è protagonista di una festa di tante famiglie: la preparazione della passata di pomodoro.