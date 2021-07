Sangiovanni, l’amore per Giulia Stabile: “Sentirla non mi basta più”, e parla di convivenza (Di venerdì 9 luglio 2021) Non ci sarebbe alcuna nube nel rapporto tra Sangiovanni e Giulia Stabile, rispettivamente secondo classificato e vincitrice di Amici 20. I due ragazzi si sono conosciuti nella Scuola televisiva più celebre d’Italia ed alla fine tra loro è scoccata la scintilla dell’amore. Gli impegni lavorativi e la distanza – i due vivono in città differenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 9 luglio 2021) Non ci sarebbe alcuna nube nel rapporto tra, rispettivamente secondo classificato e vincitrice di Amici 20. I due ragazzi si sono conosciuti nella Scuola televisiva più celebre d’Italia ed alla fine tra loro è scoccata la scintilla del. Gli impegni lavorativi e la distanza – i due vivono in città differenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

enn_0000 : RT @blogtivvu: #Sangiovanni, l’amore per #GiuliaStabile: “Sentirla non mi basta più”, e parla di convivenza #sangiulia #amemici20 https://t… - blogtivvu : #Sangiovanni, l’amore per #GiuliaStabile: “Sentirla non mi basta più”, e parla di convivenza #sangiulia #amemici20 - ilavch : deddy “sarà la prima estate con te amore” l’ha dedicata a sangiovanni, dato che le loro date coincidono sempre - andreastoolbox : Sangiovanni e l'amore per Giulia Stabile: Sentirla non mi basta più - andreastoolbox : Sangiovanni e l'amore per Giulia Stabile: Sentirla non mi basta più -