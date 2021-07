Raffaella Carrà: la Rai sta pensando a una fiction su di lei (Di venerdì 9 luglio 2021) «Ora è il momento del dolore ma sicuramente, in un prossimo futuro, i produttori italiani cercheranno di raccontare la grande storia professionale e umana di Raffaella: credo che presto ce lo chiederanno anche partner stranieri dalla Spagna e dall’Argentina dove, come è noto, Raffaella è amatissima». A dirlo è Giancarlo Leone, presidente di Apa ed ex dirigente Rai, che, in merito alla domanda su una possibile fiction dedicata alla vita di Raffaella Carrà, si è detto più che possibilista. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 luglio 2021) «Ora è il momento del dolore ma sicuramente, in un prossimo futuro, i produttori italiani cercheranno di raccontare la grande storia professionale e umana di Raffaella: credo che presto ce lo chiederanno anche partner stranieri dalla Spagna e dall’Argentina dove, come è noto, Raffaella è amatissima». A dirlo è Giancarlo Leone, presidente di Apa ed ex dirigente Rai, che, in merito alla domanda su una possibile fiction dedicata alla vita di Raffaella Carrà, si è detto più che possibilista.

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - chetempochefa : 'Raffaella Carrà ha costruito e anticipato il futuro. Non è un caso che ancora oggi moltissimi le rendano omaggio.'… - sunflowerswall : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… - liqhtbriqhter : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… -