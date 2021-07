Raffaella Carrà, chi è l’ex compagno Sergio Japino? Età, altezza, carriera (Di venerdì 9 luglio 2021) Raffaella Carrà è deceduta e a dare la notizia è stato proprio il suo ex compagno Sergio Japino, ma chi è quest’ultimo? Età, altezza, peso Raffaella Carrà (Getty Images)Raffaella Carrà si è spenta all’età di 78 anni e per molti se ne è andato un vero e proprio mito; a comunicare la triste scomparsa è stato è stato Sergio Japino, ex compagno dell’amata showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice: ecco tutto quello che c’è da sapere ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 luglio 2021)è deceduta e a dare la notizia è stato proprio il suo ex, ma chi è quest’ultimo? Età,, peso(Getty Images)si è spenta all’età di 78 anni e per molti se ne è andato un vero e proprio mito; a comunicare la triste scomparsa è stato è stato, exdell’amata showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice: ecco tutto quello che c’è da sapere ...

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - GalPalsButGayer : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… - Roma : Raffaella #Carrà, alle 12 i funerali nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Maxischermo in piazza del Campidogli… -