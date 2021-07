Quasi 4 milioni i giovani, tra i 18 e i 24 anni, da ora potranno votare i senatori (Di venerdì 9 luglio 2021) Approvata la riforma costituzionale che attribuisce il voto ai diciottenni per eleggere il Senato. Tutti gli elettori, in questo modo potranno eleggere i senatori. Cade il vincolo stabilito dall’articolo 58 della Costituzione che riservava questa facoltà a chi aveva compiuto 25 anni di età. Leggi anche › Norvegia, legge vieta di ritoccare le foto: distorce idea corpo tra giovani › I giovani in lockdown hanno letto più libri. Ma non per noia. Boom anche dei ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 luglio 2021) Approvata la riforma costituzionale che attribuisce il voto ai diciottenni per eleggere il Senato. Tutti gli elettori, in questo modoeleggere i. Cade il vincolo stabilito dall’articolo 58 della Costituzione che riservava questa facoltà a chi aveva compiuto 25di età. Leggi anche › Norvegia, legge vieta di ritoccare le foto: distorce idea corpo tra› Iin lockdown hanno letto più libri. Ma non per noia. Boom anche dei ...

Advertising

petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Un Paese intero a spingere gli #Azzurri durante #ItaliaSpagna: quasi 2??0?? milioni di spettatori… - CarloCalenda : Penso che dovresti scusarti a tempo di record. L’ignoranza può scusare molte cose, e senza dubbio da questo punto d… - caustichello : @VerdirameAndrea nonostante alcune sparate, la matematica non è un'opinione: sono state fatte 33.000.000 milioni di… - logansette : @proterviapiddin @marta_pellizzi Se per l'asse delle ordinate sceglievi una scala più grande (milioni) avresti azze… -