Pierpaolo Pretelli sotto accusa ma senza colpe | “La calunnia è un venticello…”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sono giorni cheè finito nel mirino del gossip contro la sua volontà. Da ore sui social si parla di un tradimento a Giulia Salemi tirando in ballo Ariadna Romero e (addirittura) Elisabetta Gregoraci.: ma poi per cosa? Account social in cerca di attenzione stanno seminando il panico ormai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.