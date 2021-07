Nomine Rai | Draghi propone Soldi e Fuortes

Advertising

ItaliaViva : Nomine Rai, @Michele_Anzaldi : “Schiaffo di Draghi a Fico e Casellati e ai partiti che vogliono le poltrone”… - Adnkronos : Nomine #Rai, Draghi avanti tutta. - ilriformista : Conte, cattolico, mal digerisce la proposta PD del #DdlZan: sulla partita Rai il Movimento va all’elezione del CdA… - marcuspascal1 : RT @Corriere: Nomine Rai: il governo propone Carlo Fuortes, sarà lui amministratore delegato - Fusillide : RT @repubblica: ?? Nomine Rai, Draghi e Franco propongono Fuortes Ad e Soldi presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Nomine Rai

Carlo Fuortes verrà proposto, in sede di Assemblea della società, per il ruolo di Amministratore delegato dellaLeggi anche, Anzaldi: 'Schiaffo di Draghi a Fico e Casellati e ai partiti che vogliono le poltrone' Cda, Draghi accelera per la fine dell'egemonia M5S - Lega: i nomi più quotati ...Il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco,d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri Marinella Sold ...Questa l'indicazione di Mef e premier in vista della prossima riunione del consiglio dei ministri. Il presidente sarà poi ratificato dal Cda della Rai ...