Matteo Berrettini in finale a Wimbledon 2021 | nuova classifica e montepremi

(Di venerdì 9 luglio 2021)ha sconfitto Hubert Hurkacz e raggiunto ladi. L’azzurro ha coronato il percorso britannico con lo straordinario accesso all’ultimo capitolo del prestigioso Slam inglese e vorrà mettere ulteriormente una ciliegina sulla torta.ha inanellato gli scalpi di avversari di livello e, dopo aver superato il solido polacco, dovrà prepararsi per unada vivere, storica per il tennis italiano.si è assicurato inoltre un bottino pari a 1 milione e 48 mila 224 euro, impreziosito da 1200 punti del ...

robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A WIMBLEDON ???? Questa è la faccia del primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, si chi… - danyellebi : RT @pietroraffa: ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano di sempre a raggiungere la finale di #Wimbledon Grandissimo! - BobmarioM : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI, SEI NELLA STORIA! ???? Matteo Berrettini è il primo italiano (uomo o donna) della storia a raggiungere una fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Berrettini

L'Italia in grande spolvero a Wimbledon raggiunge la finalissima del torneo di tennis.supera il polacco Hubert Hurkacz in quattro set (6 - 3, 6 - 0, 6 - 7, 6 - 4) e scrive la storia del tennis italiano: nessun azzurro aveva infatti mai raggiunto la finale di Wimbledon.Roma, 09 lug 18:01 - Storico.è il primo italiano a raggiungere la finale al torneo di Wimbledon. Viva lo sport italiano che ci rende orgogliosi...Battuto in semifinale il polacco Hurkacz: il match si chiude 6-3, 6-0, 6(3)-7, 6-4. Ora troverà uno tra Djokovic e Shapovalov ...'Ho giocato una grande partita, sono felicissimo di essere qui con il pubblico e davanti alla mia famiglia', ha proseguito. E invece ci sono, grazie', ha aggiunto parlando un po' in inglese e un po' i ...