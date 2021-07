Julia Quinn: l’autrice di Bridgerton comunica sui social il suo grave lutto. (Di venerdì 9 luglio 2021) l’autrice di Bridgerton Julia Quinn ha di recente comunicato su Facebook di aver subito una tragica perdita. Julia Quinn (vitaromantica.it)Julia Quinn, la nota scrittrice che ha dato vita alla serie Bridgerton, uscita su Netflix il 25 dicembre 2020 (ancora in corso di produzione), ha da poco comunicato su Facebook di aver subito una grave perdita: due membri della sua famiglia sono rimasti coinvolti in un terribile incidente. I soccorsi sono arrivati troppo tardi, i due non ce l’hanno ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 luglio 2021)diha di recenteto su Facebook di aver subito una tragica perdita.(vitaromantica.it), la nota scrittrice che ha dato vita alla serie, uscita su Netflix il 25 dicembre 2020 (ancora in corso di produzione), ha da pocoto su Facebook di aver subito unaperdita: due membri della sua famiglia sono rimasti coinvolti in un terribile incidente. I soccorsi sono arrivati troppo tardi, i due non ce l’hanno ...

