Il vaccino AstraZeneca non c' entra con la morte del professore di Biella

AGI - "Assenza di una causalità giuridicamente rilevante tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e il decesso di Tognatti Sandro". Lo scrive la procura della Repubblica di Biella che ha chiuso il caso del professore di musica del conservatorio di Novara, residente nel Biellese morto lo scorso 14 marzo dopo aver ricevuta la somministrazione del vaccino. Una vicenda che aveva suscitato molto clamore, e che aveva portato alla sospensione della somministrazione delle dosi del siero anglo-svedese prima in Piemonte "in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l'eventuale nesso di causa" e poi, ...

