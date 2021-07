I funerali di Raffaella Carrà in diretta tv e streaming

Advertising

Agenzia_Ansa : I funerali di Raffaella Carrà domani alle 12 nella chiesa dell'Ara Coeli a Roma. Diretta su Rai1 dalle 11.40, maxis… - Corriere : Oggi i funerali di Raffaella Carrà: «Devota di Padre Pio. I suoi 4 amici frati per l’omelia» - Tg3web : L'addio a Raffaella Carrà. Venerdì a Roma i funerali della regina della tv. La camera ardente aperta da domani in C… - Piergiulio58 : «Raffaella Carrà devota a Padre Pio, ai funerali i suoi 4 amici frati per l’omelia»- - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'I funerali di Raffaella Carrà domani alle 12 nella chiesa dell'Ara Coeli a Roma. Diretta su Rai1 dall… -

Ultime Notizie dalla rete : funerali Raffaella

Si terranno questa mattina, alle 12, idiCarrà , scomparsa il 5 luglio scorso a 78 anni ( FOTOSTORIA - I SUOI LOOK - IL RICORDO SUI SOCIAL - I MOMENTI CULT CON SORDI E BENIGNI - LO SPECIALE ). La cerimonia ...Carrà/ Diretta streaming 9 luglio: luogo e ora. Fan in Campidoglio Secondo il racconto fornito, come si legge sull'Adnkronos in data 8 luglio, pare che il 35enne avrebbe conosciuto ...Alle 12 i funerali dalla chiesa di Santa Maria in Aracoeli. Nelle scorse, il saluto del pubblico e di colleghi, da Baudo ad Arbore, da Goggi a Salemme ...In fila centinaia di persone arrivate da tutta Italia e non solo. La sala della Protomoteca rimarrà aperta fino a prima del funerale. Tantissimi i fan in fila alla camera ardente in Campidoglio nella ...