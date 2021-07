Giuseppina Torre in concerto a Palmanova: ecco quando (Di venerdì 9 luglio 2021) In programma sabato 10 luglio il concerto del risveglio per la rassegna Estate di Stelle presso Piazza Grande con ingresso libero e inizio concerto alle ore 7.30 Giuseppina Torre – ph Mariagiovanna CaponePalmanova – Dopo il suggestivo concerto di lunedì scorso a Bormio per La Milanesiana, Giuseppina Torre torna ad esibirsi sabato 10 luglio a Palmanova (Udine), con il concerto del risveglio per la rassegna Estate di Stelle (Piazza Grande – ingresso libero – inizio concerto ore 7.30). La pianista e ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 luglio 2021) In programma sabato 10 luglio ildel risveglio per la rassegna Estate di Stelle presso Piazza Grande con ingresso libero e inizioalle ore 7.30– ph Mariagiovanna Capone– Dopo il suggestivodi lunedì scorso a Bormio per La Milanesiana,torna ad esibirsi sabato 10 luglio a(Udine), con ildel risveglio per la rassegna Estate di Stelle (Piazza Grande – ingresso libero – inizioore 7.30). La pianista e ...

Advertising

OltreleColonne : Giuseppina Torre live a Palmanova con il concerto del risveglio per la rassegna Estate di Stelle… - Lostingroove : Giuseppina Torre si esibirà lunedì 5 luglio a Bormio per la rassegna La Milanesiana - OltreleColonne : Giuseppina Torre in concerto per La Milanesiana -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppina Torre Palmanova celebra Venezia con una rassegna di eventi da non perdere A questo programma si uniscono due grandi eventi musicali in Piazza Grande: il concerto del risveglio con Giuseppina Torre (sabato 10 luglio alle 7.30) e il concerto della FVG Orchestra e Constantin ...

Givova attacca il Catania: 'Siamo noi a vantare un credito' MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Parla Giuseppina Lodovico . L'amministratore Unico di Givova , marchio italiano di abbigliamento sportivo, ...programmazione di un evento a Torre ...

Giuseppina Torre, la pianista italiana più ammirata all'estero 9 colonne Protesta per i farmaci, tensione in carcere Gesti di autolesionismo da parte di quattro detenuti con lamette in mano: mezz’ora di trattative con gli agenti di custodia ...

Palmanova celebra Venezia con una rassegna di eventi da non perdere PALMANOVA - 1600 anni fa è stata fondata Venezia, ed è per questo motivo che Palmanova ha deciso di festeggiare la città con un programma di animazioni ed eventi.

A questo programma si uniscono due grandi eventi musicali in Piazza Grande: il concerto del risveglio con(sabato 10 luglio alle 7.30) e il concerto della FVG Orchestra e Constantin ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 ParlaLodovico . L'amministratore Unico di Givova , marchio italiano di abbigliamento sportivo, ...programmazione di un evento a...Gesti di autolesionismo da parte di quattro detenuti con lamette in mano: mezz’ora di trattative con gli agenti di custodia ...PALMANOVA - 1600 anni fa è stata fondata Venezia, ed è per questo motivo che Palmanova ha deciso di festeggiare la città con un programma di animazioni ed eventi.