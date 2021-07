Gallipoli, due 19enni turiste in ospedale per accertare violenza sessuale. “Drogate e abusate” (Di venerdì 9 luglio 2021) Drogate e violentate. Due giovani turiste venete in vacanza nel Salento, a Gallipoli (Lecce), entrambe 19enni, sono state trovate venerdì mattina in un profondo stato di alterazione psico-fisica nella loro camera del B&B dove alloggiano. A chiedere l’intervento dei carabinieri è stato il titolare della struttura. Ai militari le due giovani avrebbero riferito confusamente di essere state Drogate e poi abusate da due giovani conosciuti la sera precedente davanti ad un bar di Gallipoli, tra i ritrovi più gettonati dal popolo dei giovanissimi Soccorse dagli operatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)e violentate. Due giovanivenete in vacanza nel Salento, a(Lecce), entrambe, sono state trovate venerdì mattina in un profondo stato di alterazione psico-fisica nella loro camera del B&B dove alloggiano. A chiedere l’intervento dei carabinieri è stato il titolare della struttura. Ai militari le due giovani avrebbero riferito confusamente di essere statee poida due giovani conosciuti la sera precedente davanti ad un bar di, tra i ritrovi più gettonati dal popolo dei giovanissimi Soccorse dagli operatori ...

giornaleradiofm : Approfondimenti: In vacanza nel Salento, due 19enni 'drogate e abusate': (ANSA) - LECCE, 09 LUG - 'Drogate e abusat… - AnsaPuglia : In vacanza nel Salento, due 19enni 'drogate e abusate'. A Gallipoli. La denuncia di due turiste venete #ANSA - rep_bari : 'Drogate e violentate durante la vacanza a Gallipoli': la denuncia di due 19enni di Verona [di Francesco Oliva] [ag… - rep_bari : 'Drogate e violentate durante la vacanza a Gallipoli': la denuncia di due 19enni di Verona [di Francesco Oliva] [ag… - piddiota : In vacanza nel Salento, due 19enni 'drogate e abusate' A Gallipoli. La denuncia di due turiste venete. Non cerdo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Gallipoli due In vacanza nel Salento, due 19enni 'drogate e abusate' "Drogate e abusate". E' la denuncia di due giovani turiste venete in vacanza nel Salento, a Gallipoli (Lecce). Le due, entrambe 19enni, sono state trovate questa mattina in un profondo stato di alterazione psico - fisica nella loro camera del B&B dove alloggiano.

"Drogate e abusate": la denuncia shock di due turiste venete ... questa è la denuncia inoltrata alle forze dell'ordine da parte di due giovani turiste venete, in questi giorni in vacanza a Gallipoli, in provincia di Lecce. Le due ragazze, 19 anni entrambe, sono ...

Gallipoli, «Drogate e abusate» due 19enni venete in vacanza La Gazzetta del Mezzogiorno In vacanza in Puglia, due 19enni “drogate e abusate” Lecce, 09/07/2021 – (ansa) “Drogate e abusate”. E’ la denuncia di due giovani turiste venete in vacanza nel Salento, a Gallipoli (Lecce). Le due, entrambe 19enni, sono state trovate questa mattina in ...

Gallipoli (Le): turiste 19enni drogate e violentate L'accaduto è stato denunciato ai Carabinieri. Due 19enni del Veneto, in vacanza a Gallipoli, nel Leccese, sono state drogate e violentate nella serata di ieri. Le ragazze sono state ritrovate stamani ...

"Drogate e abusate". E' la denuncia digiovani turiste venete in vacanza nel Salento, a(Lecce). Le, entrambe 19enni, sono state trovate questa mattina in un profondo stato di alterazione psico - fisica nella loro camera del B&B dove alloggiano.... questa è la denuncia inoltrata alle forze dell'ordine da parte digiovani turiste venete, in questi giorni in vacanza a, in provincia di Lecce. Leragazze, 19 anni entrambe, sono ...Lecce, 09/07/2021 – (ansa) “Drogate e abusate”. E’ la denuncia di due giovani turiste venete in vacanza nel Salento, a Gallipoli (Lecce). Le due, entrambe 19enni, sono state trovate questa mattina in ...L'accaduto è stato denunciato ai Carabinieri. Due 19enni del Veneto, in vacanza a Gallipoli, nel Leccese, sono state drogate e violentate nella serata di ieri. Le ragazze sono state ritrovate stamani ...