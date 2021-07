Ferrovie: Rfi, domani alt treni tra Milano e Pioltello per rimuovere due ordigni (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Sabato 10 luglio, su ordinanza della prefettura di Milano, dalle 10 alle 14 sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Milano Lambrate e Pioltello sulle linee Milano-Brescia-Verona e Milano-Bergamo. "Il provvedimento è necessario per consentire il disinnesco e la rimozione di residuati bellici, rinvenuti nei pressi della sede ferroviaria in comune di Segrate", si legge nella nota di Rfi. I treni regionali, suburbani e previsti in circolazione sulla linea ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021), 9 lug. (Adnkronos) - Sabato 10 luglio, su ordinanza della prefettura di, dalle 10 alle 14 sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni diLambrate esulle linee-Brescia-Verona e-Bergamo. "Il provvedimento è necessario per consentire il disinnesco e la rimozione di residuati bellici, rinvenuti nei pressi della sede ferroviaria in comune di Segrate", si legge nella nota di Rfi. Iregionali, suburbani e previsti in circolazione sulla linea ...

Advertising

TV7Benevento : Ferrovie: Rfi, domani alt treni tra Milano e Pioltello per rimuovere due ordigni... - cislbasilicata : #Ferrovie, per il segretario della @cislbasilicata Vincenzo Cavallo priorità a integrazione gomma-ferro, #pendolari… - ladymarion24 : Ho inviato un reclamo a: #RFI ferrovie italiane #trenitalia #RegioneVeneto infrastrutture e trasporti Altro? - luca_perrino : RT @il_piccolo: La pista ciclabile per il polo intermodale pagata dal Comune di Ronchi ancora a fondo cieco per l’inazione di Rfi. Lavori c… - FerrovieInfo : Una notizia ottima! #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #RFI #9luglio -