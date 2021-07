Élite | la quarta stagione è ancora più hot delle precedenti | la recensione

(Di venerdì 9 luglio 2021), la serie spagnola targata Netflix, debutta sulla piattaforma streaming con la. Ma lascia un po’ di amaro in bocca: laPuntavamo molto su questadi, visti i. Dopo le varie storie intrecciate di studenti, insegnanti e genitori con una vita al top, quest’ultimaha un po’ deluso le aspettative. Un filo conduttore privo di senso, personaggi spuntati dal nulla e mai ben definiti, scene prevalentemente hot. Un complesso di immagini e dialoghi no-sense che lasciano con ...

laaimeen : RT @juliamoony_: comunque bellissima la trama della quarta stagione di elite...???? #Elite4 - xattorneyx : È una cosa bruttissima aiuto però devo ammettere che ho pensato alla quarta stagione di Elite - DavidMon87 : Ho appena finito di vedere la quarta stagione di Élite. Ditemi che gli sceneggiatori non sono stati pagati, vi prego. #Elite #Netflix - gretona1 : non sono neanche a metà della quarta stagione di élite e stasera esce il reboot di gossip girl ma di cosa stiamo pa… - _LaVery : Ma quanto fa cacare la quarta di elite da 1 al personaggio di ari? -

La presenza di Miguel Bernardeau in Elite 5 è il più grande mistero di questa stagione. Se ci riferissimo soltanto a quanto andato in onda al termine della quarta stagione del teen drama Netflix, la risposta che ci verrebbe in automatico sarebbe negativa. Durante l'ultima puntata vediamo infatti Guzman decidere di abbandonare Madrid al fianco del suo ...