Don Raffaè reloaded (Di sabato 10 luglio 2021) Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere dè Capua-Vetere-Santa-Marìa che è casa mia dal ’73, ma al centesimo altro pestaggio alla sera mi sento uno straccio, per fortuna che al braccio speciale/c’è un boss criminale, che tratto da re. Nelle celle degli altri, i «comuni» ci stano drogati immigrati e ricchiò, che ca’ scusa dellà pandemia qui a Santa-Maria hanno fatto i falò con l’interno dei materassi e ora dormono sopra ai sassi, e le visite delli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 luglio 2021) Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere dè Capua-Vetere-Santa-Marìa che è casa mia dal ’73, ma al centesimo altro pestaggio alla sera mi sento uno straccio, per fortuna che al braccio speciale/c’è un boss criminale, che tratto da re. Nelle celle degli altri, i «comuni» ci stano drogati immigrati e ricchiò, che ca’ scusa dellà pandemia qui a Santa-Maria hanno fatto i falò con l’interno dei materassi e ora dormono sopra ai sassi, e le visite delli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

clautse : @UtherPe1 Bravo Don Raffaè! Sono pienamente d’accordo con te! Siamo italiani, tifiamo Italia, in ogni senso. ???? - MastriTina : @IosonoScala @daniele_dfu Vedi? Io non le conoscevo neanche queste canzoni. Insomma sarebbe un po’ come dire che De… - radiolisola : #NowPlaying: Fabrizio De André - Don Raffaè - ErLippiDoc : RT @paparino58: @SandroSca Oggi giornata da ricordare x noi juventivi. Il ?? di Setubal percula i prescritti e il piangina Spalletti zittisc… - paparino58 : @SandroSca Oggi giornata da ricordare x noi juventivi. Il ?? di Setubal percula i prescritti e il piangina Spalletti… -

Ultime Notizie dalla rete : Don Raffaè Raffaella Carrà è morta. L'ultima intervista: 'L'ombelico e quell'Italia sconvolta dal nostro Tuca Tuca' Le parole erano di Gianni Boncompagni, le musiche di Franco Pisano, le coreografie di Don Lurio. Scoppiò il finimondo'. Troppo sexy? 'Per l'Italia bacchettona di quegli anni, sì. I dirigenti Rai mi ...

Fabrizio De André e le sue periferie esistenziali per Leggere Lib(e)ri Una canzone, un racconto In questi quattordici brevi racconti ritroviamo Piero il soldato, Bocca di rosa, il secondino Pasquale Cafiero di Don Raffaé, il malato di cuore di, il vecchio professore ...

Le parole erano di Gianni Boncompagni, le musiche di Franco Pisano, le coreografie diLurio. Scoppiò il finimondo'. Troppo sexy? 'Per l'Italia bacchettona di quegli anni, sì. I dirigenti Rai mi ...Una canzone, un racconto In questi quattordici brevi racconti ritroviamo Piero il soldato, Bocca di rosa, il secondino Pasquale Cafiero diRaffaé, il malato di cuore di, il vecchio professore ...