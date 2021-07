Decreto Sostegni bis, Bianchi: “Ringrazio il Parlamento. Tutti insieme per un sereno avvio di anno scolastico” (Di venerdì 9 luglio 2021) Arrivano tramite l'account Twitter ufficiale le prime parole del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, dopo il via libera della commissione Bilancio al Decreto Sostegni bis. Adesso il provvedimento andrà in aula a Montecitorio a partire da lunedì 12 luglio. L'approvazione definitiva, compreso di passaggio al Senato, dovrà avvenire entro il 24 luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 luglio 2021) Arrivano tramite l'account Twitter ufficiale le prime parole del ministro dell'Istruzione, Patrizio, dopo il via libera della commissione Bilancio albis. Adesso il provvedimento andrà in aula a Montecitorio a partire da lunedì 12 luglio. L'approvazione definitiva, compreso di passaggio al Senato, dovrà avvenire entro il 24 luglio. L'articolo .

