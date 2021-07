Covid, Canarie e Valencia chiedono di ripristinare il coprifuoco (Di venerdì 9 luglio 2021) Le Isole Canarie e la Comunità Valenciana hanno chiesto l'autorizzazione della giustizia spagnola per decretare il coprifuoco notturno per contrastare l'aumento dei contagi da Covid - 19, che minaccia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) Le Isolee la Comunitàna hanno chiesto l'autorizzazione della giustizia spagnola per decretare ilnotturno per contrastare l'aumento dei contagi da- 19, che minaccia ...

