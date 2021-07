Coronavirus | salgono i positivi nel Lazio | in aumento l’RT | il bollettino delle Asl

Advertising

In Provincia di Rimini si registrano 8 nuovi casi di contagio al Sars - CoV - 2, tutti sintomatici. I casi in settimanaa 39, una media di 8 contagi al giorno, quadruplicata rispetto a 14 giorni fa. In regione i nuovi casi sono 99 su 17.532 tamponi, con un tasso di positività stabile allo 0,6%. Nessun decesso ...BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA - 9 LUGLIO 2021 Il bollettino epidemiologico di oggi, venerdì 9 luglio 2021 in Puglia, registra 5.875 test per l'infezione da Covid - 19e mette ...Come rivela il monitoraggio settimane comunicato dalla cabina di regia, la variante Delta ‘avanza’ e, rispetto allo 0.63 registrato la scorsa settimana, in quest’ultima l’Rt è salito allo 0.66. Di con ...Tra gli infettati della Capitale anche una giovane che aveva già ricevuto le due dosi del vaccino, l’unica a non avere sintomi ...