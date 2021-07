Conor McGregor vs Dustin Poirier, il terzo atto dei campioni: Notorious per la rinascita, Diamond per dominare (Di venerdì 9 luglio 2021) Conor McGregor vs Dustin Poirier, terzo atto. Nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio (attorno alle ore 06.00) andrà in scena l’attesissimo confronto tra i due pesi leggeri: da una parte la grande stella delle arti marziali miste, un atleta che ha contribuito a diffondere la MMA in tutto il mondo e che cerca la sua rinascita sportiva dopo un periodo di appannamento; dall’altra un talentuoso fighter che è esploso nelle ultime tre stagioni e che sei mesi fa si prese il lusso di sconfiggere proprio il rinominato The Notorious ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021)vs. Nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio (rno alle ore 06.00) andrà in scena l’attesissimo confronto tra i due pesi leggeri: da una parte la grande stella delle arti marziali miste, un atleta che ha contribuito a diffondere la MMA in tutto il mondo e che cerca la suasportiva dopo un periodo di appannamento; dall’altra un talentuoso fighter che è esploso nelle ultime tre stagioni e che sei mesi fa si prese il lusso di sconfiggere proprio il rinominato The...

OA_Sport : #MMA Conor McGregor vs Dustin Poirier: terzo atto della saga e grande attesa tra gli appassionati - zazoomblog : Conor McGregor vs Dustin Poirier il terzo atto dei campioni: Notorious per la rinascita Diamond per diventare padro… - fight_shield : #ConorMcGregor tornerà ad essere il fighter dominante di un tempo in occasione di #UFC264: #PoirierMcGregor3?… - mma_twister : Più il terzo capitolo della trilogia si avvicina, più si accendono gli animi. Meno due giorni! - fight_shield : #ConorMcGregor promette scintille in vista di #UFC264: #PoirierMcGregor3! #FIGHT // #TSOS -