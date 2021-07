C’è da aspettare per l’uscita di iOS 14 7 | quinta beta per l’aggiornamento

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ci sono alcune informazioni che vanno date questa mattina a proposito deliOS 14.7, in relazione a tutti coloro che vorrebbero toccare con mano il pacchetto software stabile e definitivo nel più breve tempo possibile. In settimana, infatti, abbiamo ipotizzato con altro articolo chesarebbe avvenuta a strettissimo giro, magari prima del weekend, complice il fatto che da un po’ di tempo non c’erano tracce di ulteriori. Insomma, considerazioni che ci potevano stare vista la situazione che si era venuta a creare e che, a conti fatti, ora richiede altre chiavi di lettura. Tempi non maturi per ...