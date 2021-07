Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” (Di venerdì 9 luglio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “Pensiamo soltanto a giocare a calcio, a divertirci, a portare entusiasmo, il resto sono chiacchiere. Quel che succederà durante la partita sarà il miglior spettacolo per il calcio europeo e mondiale. Giocheremo a casa loro ma questo non ci spaventa”. Leonardo Bonucci non vede l’ora di disputare la finale di Euro2020 in programma domenica a Wembley contro l’Inghilterra. Un match che tutto il popolo azzurro attendeva dal momento in cui sono iniziati i match di qualificazione. Per tutta la retroguardia della nazionale di Mancini l’arduo compito di arginare il forte attacco inglese: “Gli attaccanti della Nazionale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 luglio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “Pensiamo soltanto a giocare a calcio, a divertirci, a portare entusiasmo, il resto sono chiacchiere. Quel che succederà durante la partita sarà il miglior spettacolo per il calcio europeo e mondiale. Giocheremo a casa loro ma questo non ci spaventa”. Leonardonon vede l’ora di disputare ladi Euro2020 in programma domenica a Wembley contro l’Inghilterra. Un match cheil popolo azzurro attendeva dal momento in cui sono iniziati i match di qualificazione. Per tutta la retroguardia della nazionale di Mancini l’arduo compito di arginare il forte attacco inglese: “Gli attaccanti della Nazionale ...

Advertising

ItaliaNotizie24 : Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” - Italpress : Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” - IlModeratoreWeb : Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” - - nestquotidiano : Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” - zazoomblog : Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” - #Bonucci #“Daremo #tutto #vincere -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci Daremo Euro 2020, John Stones: conferenza stampa in diretta 'Daremo tutto per poter vincere questa partita' ha affermato parlando dell'impegno di tutti i ... Parlando dei centrali italiani Chiellini e Bonucci ammira la loro professionalità e sarà un grande ...

Europei, Bonucci: "Noi stanchi? Domenica zero alibi" Il passato è passato, daremo battaglia domenica. Non pensavo di esserci, ma non ho mai pensato che ... Ha messo in campo talento, qualità, che poi nel calcio ti fa vincere - conclude Bonucci - Puoi ...

Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” Nuovo Sud Stones: «Italia ha qualità importanti, daremo tutto per il paese» ESSERE EROI – «Dobbiamo dare tutto, sotto ogni punto di vista ... metterti alla prova coi migliori. Bonucci e Chiellini? Non so se siano ispirazioni in campo, di sicuro lo sono dal punto di vista ...

Bonucci “Daremo tutto per vincere questa finale” FIRENZE (ITALPRESS) – “Pensiamo soltanto a giocare a calcio, a divertirci, a portare entusiasmo, il resto sono chiacchiere. Quel che succederà durante la partita sarà il miglior spettacolo per il calc ...

tutto per poter vincere questa partita' ha affermato parlando dell'impegno di tutti i ... Parlando dei centrali italiani Chiellini eammira la loro professionalità e sarà un grande ...Il passato è passato,battaglia domenica. Non pensavo di esserci, ma non ho mai pensato che ... Ha messo in campo talento, qualità, che poi nel calcio ti fa vincere - conclude- Puoi ...ESSERE EROI – «Dobbiamo dare tutto, sotto ogni punto di vista ... metterti alla prova coi migliori. Bonucci e Chiellini? Non so se siano ispirazioni in campo, di sicuro lo sono dal punto di vista ...FIRENZE (ITALPRESS) – “Pensiamo soltanto a giocare a calcio, a divertirci, a portare entusiasmo, il resto sono chiacchiere. Quel che succederà durante la partita sarà il miglior spettacolo per il calc ...