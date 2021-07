Album e singoli più venduti del 2021 da Sangiovanni a Colapesce Dimartino; e i Maneskin?

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sono stati comunicatipiùdelper quanto riguarda il primo semestre dell’anno. Al primo posto nella classificatroviamo Musica Leggerissima di, reduce dal successo del Festival di Sanremo. Non c’erano dubbi che il brano più venduto del primo semestre dell’anno fosse quello, canticchiato da chiunque nella parte del ritornello. Nella classifica, al secondo posto, c’è La Canzone Nostra di Mace, Blanco e Salmo. E i? Zitti E Buoni è al quarto ...

Advertising

FIMI_IT : Quali sono stati i titoli best-seller della prima parte del 2021? Qui tutte le posizioni della #TopOfTheMusic semes… - eri_taetae_ : RT @HOLLANDWBTS: individuati i soliti cagacazzo sempre insoddisfatti. vi lamentate perché volete i vEkKi bTs e parlate come se l'ultimo alb… - MeryParisi04 : RT @FIMI_IT: Quali sono stati i titoli best-seller della prima parte del 2021? Qui tutte le posizioni della #TopOfTheMusic semestrale ?? htt… - SugarMusic_tw : RT @FIMI_IT: Quali sono stati i titoli best-seller della prima parte del 2021? Qui tutte le posizioni della #TopOfTheMusic semestrale ?? htt… - HOLLANDWBTS : @demidolss e penso si lamentino anche del genere e dei testi, quando sono SINGOLI non album interi, quindi limitati… -

Ultime Notizie dalla rete : Album singoli

... segue diversidi anticipazione, condivisi dall'artista negli scorsi mesi. Sulla mia finestra, 20%, Nero su bianco e Lasciami perdere introducono il primodell'artista, prodotto ...... "Multisala premiere" appunto, anticipato dai"Blue jeans" con Calcutta, "Nessun perché" e "Che senso ha", uscito quest'anno dopo il suo primo"Stanza singola", che prende il titolo dal ...Esce oggi, venerdì 9 luglio, in radio e in digitale “Motley Crew”, il nuovo singolo di Post Malone, artista multiplatino e nominato ai Grammy Awards.A due anni dall’uscita dell’album ‘’H ...Dal 9 luglio è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali ‘Né testa, né croce’, MD Records, il nuovo singolo di Massimiliano D’Ambrosio. ‘Né testa, né croce’, registrato e mixat ...