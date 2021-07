Al Bano canta per gli sposi in chiesa, il vescovo non ci sta: "Non è un palco: grave offesa" (Di venerdì 9 luglio 2021) “La chiesa non è un palcoscenico”. Il vescovo di Andria polemizza con Al Bano Carrisi, che ha voluto donare ad una coppia di conoscenti un’esibizione nella cattedrale della località pugliese durante la celebrazione del loro matrimonio. Le immagini della performance, ben presto circolate online e all’interno della comunità locale, non sono piaciute a monsignor Luigi Mansi che in una nota ha fatto sapere: ?A nessuno è concesso di vescusare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di artisti di qualunque natura. Sarebbe una grave offesa alla celebrazione e al ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) “Lanon è unscenico”. Ildi Andria polemizza con AlCarrisi, che ha voluto donare ad una coppia di conoscenti un’esibizione nella cattedrale della località pugliese durante la celebrazione del loro matrimonio. Le immagini della performance, ben presto circolate online e all’interno della comunità locale, non sono piaciute a monsignor Luigi Mansi che in una nota ha fatto sapere: ?A nessuno è concesso di vescusare la liturgia comescenico per organizzare esibizioni di artisti di qualunque natura. Sarebbe unaalla celebrazione e al ...

