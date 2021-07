Varianti e Fed fanno tremare Wall Street (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove al ribasso la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la variante Delta del coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Dai verbali della riunione di giugno della banca centrale americana è emerso che il comitato direttivo della Fed ridurrà gli acquisti di titoli entro fine anno. E, gli addetti ai lavori si attendono una decisione ufficiale già durante la riunione di politica monetaria di fine luglio. Sul fronte macroeconomico, deludono le richieste di sussidio tra i disoccupati USA: nell’ultima settimana le nuove domande sono aumentati di 2mila unità a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove al ribasso la borsa dicon gli investitori preoccupati per la variante Delta del coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Dai verbali della riunione di giugno della banca centrale americana è emerso che il comitato direttivo della Fed ridurrà gli acquisti di titoli entro fine anno. E, gli addetti ai lavori si attendono una decisione ufficiale già durante la riunione di politica monetaria di fine luglio. Sul fronte macroeconomico, deludono le richieste di sussidio tra i disoccupati USA: nell’ultima settimana le nuove domande sono aumentati di 2mila unità a ...

