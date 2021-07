Un top dovrà andare via ma ad un' uscita corrisponderà un' entrata Spalletti premerà per il rinnovo di Insigne

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma "Radio Goal", e ha parlato della questione cessioni in casa Napoli. "Fabian e Koulibaly? Il Napoli, per motivi di bilancio, deve dismettere qualche calciatore importante. È ovvio che, anche lì, ha dato la risposta che doveva dare: li terrebbe ma il presidente deve tenere i conti. Con un'deve esserci anche un': se si perde qualche giocatore, l'importante è avere le idee chiare per rimpiazzarlo. Sono dei passaggi cheha toccato con estrema ...

Advertising

LawyerAless : Winterkorn verserà 11,2 milioni di euro alla casa automobilistica ma per l'ex timoniere scatta anche l'accusa di fa… - raffored : @OnofrioBiasi @delpieroale @RealPiccinini Lo dico da napoletano ma l'azione du Del Piero è un altra cosa, quella su… - PattyLaZia : #Truccazzi quando finirà dovrà correre sotto la doccia per rimediare al disastro ... che comica, top sempre ?????? - sapphiclaIisa : il lisakarma dovrà essere così forte da portarla almeno nella top 10 della hot100 idc - com_sara7 : @GiulyFrancy13 Esatto, è un evento molto importante e di sicuro la coreografia dovrà essere al top, ma anche quando… -

Ultime Notizie dalla rete : top dovrà

Sky Sport

... "Per me è unplayer, il suo modo di fare calcio è bello, pulito. Negli ultimi sei mesi però non mi è piaciuto. Ora deve scegliere lui, è il capitano,capire se è il momento di cambiare, o ...Belotti ? Per me è unplayer, il suo modo di fare calcio mi piace. Gli ho parlato, poi ... Poi Vagnatitrovare i giocatori che mancano perché anche a livello tattico voglio cambiare qualcosa'. ...